Inter pronta a rimanere nerAzzurra: e punta obiettivi sorprendenti

Il mercato dell’Inter in vista della prossima stagione andrà in controtendenza rispetto a quelli degli ultimi tempi: una cosa però non cambierà.

Il progetto dell’Inter si orienta sempre di più verso l’inserimento di nuovi talenti italiani: è quanto riporta Tuttosport che fa tanti nomi. Tra questi figurerebbe Giacomo Raspadori, attaccante che ha già suscitato l’interesse dei nerazzurri in passato, quando era al Sassuolo. La dirigenza, infatti, aveva già valutato il giovane calciatore come potenziale rinforzo. Il giocatore, da sempre dichiarato tifoso interista, potrebbe tornare sotto i riflettori del club. Al momento, Raspadori è un titolare stabile nel Napoli, dove gioca come attaccante centrale nel 3-5-2. Nonostante ciò, la sua posizione nel club partenopeo non è sempre stata così consolidata, dato che fino a gennaio aveva avuto pochissime opportunità di giocare. Il piano dei dirigenti interisti però ovviamente comprende anche talenti internazionali.

L’intreccio con gli azzurri

Nonostante la volontà di non cederlo, il Napoli potrebbe essere disposto a far partire Raspadori in cambio del nerazzurro Davide Frattesi. Quest’ultimo è scontento del minutaggio concessogli da Inzaghi ed è fortemente indiziato ad essere ceduto a prescindere. L’Inter non alzerà il muro come avvenuto a gennaio quando per cederlo ai campani chiesero 60 milioni perché gli azzurri sono diretti concorrenti per lo scudetto.

Giovani italiani per il futuro dell’Inter

Nel progetto a lungo termine in cantiere, l’Inter sta dando grande attenzione ai giovani italiani. Tra i talenti già in casa, ci sono Francesco Pio Esposito, su cui il club punta molto, e il centrocampista Giovanni Fabbian, che potrebbe essere riacquistato con un diritto di “recompra” a 12 milioni. Quest’ultimo però potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per altri obiettivi, come Castro o Beukema e rimanere in tal caso a Bologna dov’è attualmente. Inoltre, l’Inter tiene d’occhio Samuele Ricci, centrocampista apprezzato anche dal Milan. Infine, il club nerazzurro ha messo nel mirino Filippo Mané, difensore centrale del Borussia Dortmund, classe 2005, che fa parte del giro dell’U20 azzurra.

Leggi l’articolo completo Inter pronta a rimanere nerAzzurra: e punta obiettivi sorprendenti, su Notizie Inter.