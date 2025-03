Inter, colpo di scena su Dumfries: il suo infortunio è più grave del previsto?

Inizia la pausa delle nazionali ed i nerazzurri devono fare la conta degli infortunati sugli esterni: arrivano novità sull’olandese.

L’Inter si prepara ad affrontare una fase delicata della stagione, con un calendario denso di impegni cruciali a partire da dopo la pausa per le Nazionali. La squadra di Inzaghi dovrà affrontare partite decisive in campionato e coppe, con la necessità di avere la rosa al completo per mantenere il ritmo delle concorrenti. I giocatori non convocati dalle rispettive selezioni nazionali seguiranno un programma specifico di allenamento alla Pinetina, mentre coloro che sono alle prese con problemi fisici continueranno a essere monitorati quotidianamente dallo staff medico. La priorità dello staff tecnico è garantire un recupero ottimale agli infortunati, evitando ricadute che potrebbero compromettere la loro presenza nei prossimi appuntamenti. Nella giornata di oggi, a tal proposito, c’è già stata una notizia inattesa.

Condizioni fisiche sotto osservazione

Nei prossimi giorni lo staff dell’Inter analizzerà le situazioni di alcuni giocatori alle prese con problemi fisici. Darmian, Dimarco e Zalewski sono attesi ad Appiano per valutare il loro stato di forma, con l’obiettivo di rientrare in gruppo prima della sfida contro l’Udinese. Il lavoro di recupero sarà determinante per capire chi potrà tornare a disposizione già nella prima gara post-sosta e chi invece necessiterà di un periodo più lungo per tornare in condizione. Inzaghi spera di riavere il maggior numero possibile di elementi, dato che il tour de force in arrivo non permette di affrontare le prossime settimane con una rosa ridotta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, questi 3 torneranno a lavorare ad Appiano Gentile da mercoledì in poi, mentre al resto della rosa Inzaghi ha concesso 4 giorni di riposo: venerdì, quindi, torneranno ad allenarsi i giocatori non convocati dalle nazionali.

Dumfries costretto a fermarsi

Tra i giocatori che resteranno a Milano per proseguire il lavoro di recupero c’è anche Denzel Dumfries, alle prese con un indolenzimento accusato durante la partita contro l’Atalanta. Il laterale olandese, dopo aver avvertito fastidio nel corso del match, aveva inizialmente tentato di proseguire, salvo poi accorgersi solo a sostituzione avvenuta che non avrebbe potuto continuare. Il problema non sembra di grave entità, ma lo staff medico nerazzurro vuole valutare la situazione con attenzione per evitare che il fastidio si trasformi in qualcosa di più serio. Dumfries non è volato in Olanda nonostante la convocazione e quindi rimarrà quindi ad Appiano, dove verrà monitorato per cercare di capire se potrà tornare a disposizione per la prossima gara o se sarà necessario un periodo di riposo più lungo.

