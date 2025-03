Cosa ha fatto Acerbi contro l’Atalanta? Un dettaglio lascia tutti senza parole

I nerazzurri hanno trionfato a Bergamo sfatando anche il tabù che li vedeva non vincenti negli scontri diretti in questa stagione.

Nel match tra Inter e Atalanta, l’attenzione si è concentrata su vari aspetti tattici e individuali, nonché su diversi episodi dubbi. La squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato grande solidità difensiva, controllando gli attacchi avversari con un ordine e una compattezza che non sempre si son o viste in questa Serie A. La partita è stata combattuta nella prima metà, con l’Atalanta che ha provato a sfondare senza grande successo: la squadra di Inzaghi ha concesso pochi spazi agli uomini di Gasperini, che sono riusciti ad impensierire Sommer solo una volta. L’Inter, compatta e ben organizzata, ha sfruttato al meglio ogni occasione per ripartire rapidamente, mettendo in difficoltà la retroguardia bergamasca con giocate in verticale.

Una prestazione da leader assoluto

Tra i protagonisti della sfida, spicca un nome su tutti: quello di Francesco Acerbi. Il centrale nerazzurro ha offerto una prova impeccabile, chiudendo ogni possibile varco e gestendo con autorità la difesa. I suoi interventi sono stati puntuali e decisivi e hanno reso quasi impossibile per l’Atalanta creare reali pericoli. Le uscite in pressione hanno impedito agli attaccanti avversari di trovare spazio, mentre in area ogni pallone vagante veniva neutralizzato con grande sicurezza. Acerbi ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di riferimento essenziale per la squadra, confermandosi uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A.

L’elogio della stampa sportiva

A certificare la straordinaria prestazione del difensore è il giudizio unanime della stampa sportiva. Il quotidiano Tuttosport gli ha assegnato un 8 in pagella, sottolineando la sua capacità di anticipare ogni giocata avversaria. “Sembra avere una calamita negli scarpini: ogni pallone vagante in area trova regolarmente la sua opposizione. A Retegui offre la solita lezione in marcatura. Trovare il suo erede si preannuncia una mission impossible”.

