La sosta delle nazionali irrompe nella lotta Scudetto: quale sarà la sua incidenza?

La pausa delle nazionali è sempre un periodo delicato: i nerazzurri hanno bisogno di una pausa ma ne trarranno effettivamente giovamento?

La pausa per le nazionali porta sempre con sé interrogativi sulle condizioni fisiche dei giocatori e sulle possibili ripercussioni per i club. L’Inter non fa eccezione, con ben undici elementi impegnati con le rispettive selezioni. Un numero che inizialmente doveva essere ancora più alto, ma che ha subìto una riduzione inaspettata. In un periodo cruciale della stagione, ogni assenza può pesare sulla corsa allo scudetto. Napoli e Atalanta vedono 12 giocatori lasciare temporaneamente i club per rispondere alle chiamate internazionali, ma per i nerazzurri la situazione è leggermente diversa.

Un’assenza che preoccupa Inzaghi

Tra gli uomini di Inzaghi, c’è chi dovrà rinunciare alla convocazione per motivi fisici. Uno dei casi più significativi riguarda Denzel Dumfries, costretto a fermarsi dopo la sfida contro l’Atalanta. Il laterale olandese ha lasciato il campo dolorante, suscitando preoccupazione nello staff medico dell’Inter. Le sue condizioni verranno valutate attentamente nelle prossime ore, ma una cosa è certa: non raggiungerà la nazionale di Koeman. Il tecnico nerazzurro attende aggiornamenti per capire se potrà contare su di lui alla ripresa del campionato.

Il vero rischio per la ripresa

Secondo la Gazzetta dello Sport, questa sosta non rivoluzionerà gli equilibri della corsa scudetto, anche se potrebbe incidere sulla prossima gara dell’Inter. Dumfries, infatti, è in forte dubbio per il match contro l’Udinese. L’esterno olandese è una pedina fondamentale per il gioco nerazzurro, visto che garantisce spinta e copertura sulla fascia destra. Nel frattempo, Alessandro Bastoni dovrà scontare una squalifica che lo rende indisponibile indipendentemente dagli impegni con l’Italia. Un altro aspetto da non sottovalutare è il ritorno dei nazionali: chi rientrerà a ridosso della sfida potrebbe accusare stanchezza o piccoli acciacchi. Il tecnico dovrà quindi gestire al meglio la rosa per affrontare il primo impegno post-sosta senza correre rischi inutili.

Leggi l’articolo completo La sosta delle nazionali irrompe nella lotta Scudetto: quale sarà la sua incidenza?, su Notizie Inter.