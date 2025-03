Perché l’Inter ha fatto paura a tutti? La risposta dell’ex calciatore fa riflettere

Un’Inter che sorprende, un’Atalanta in difficoltà e una lotta scudetto che potrebbe cambiare: il match di ieri ha detto molto.

L’ex centrocampista Dario Marcolin a DAZN ha offerto un’analisi della partita tra Inter e Atalanta, sottolineando come la squadra di Simone Inzaghi abbia messo in campo una prestazione che ha mostrato la sua solidità. «Non solo una prova di maturità, ma anche una vera e propria spallata al campionato», ha dichiarato. L’Inter ha dominato il gioco con grande intensità, con ripartenze rapide e precise, sorprendendo l’Atalanta fin dai primi minuti. La squadra di Gasperini non è riuscita a reagire alla pressione dei nerazzurri, che non le hanno lasciato alcuno spazio per impostare il gioco. Secondo Marcolin, l’Inter ha dimostrato di essere in grado di fare tutto, sia in fase offensiva che difensiva, mettendo in difficoltà gli avversari con una forza fisica impressionante. L’Inter torna da Bergamo però non solo con buone notizie.

L’Atalanta non si arrende, ma il Napoli sembra più lontano

Pur riconoscendo la superiorità dell’Inter, Marcolin non ha sottovalutato l’Atalanta, che, secondo lui, non è uscita ridimensionata dalla partita. Nonostante il pesante risultato subìto, la squadra bergamasca mantiene un buon livello di competitività. Nel discorso sul campionato, l’ex calciatore ha spostato l’attenzione sul Napoli, dicendo che la squadra di Conte non sta più mostrando le stesse prestazioni brillanti viste nelle prime giornate, quando con il 4-3-3 collezionava vittorie in serie. Il Napoli ha perso parte della sua imprevedibilità, ritrovando un gioco più “normale”, forse prevedibile, con un maggior equilibrio tra le fasi di gioco.

L’Inter ora guarda con fiducia allo scudetto

Dopo una fase di incertezze, la squadra di Inzaghi ha ritrovato la solidità difensiva e l’efficacia in attacco, facendo sembrare le altre avversarie meno competitive. Marcolin ha sottolineato come, oltre alla vittoria contro l’Atalanta, l’Inter abbia trovato il giusto equilibrio tra difesa e attacco: “L’Atalanta è stata sorpresa da questo attacco dal primo minuto, l’Inter non ha concesso alla squadra di casa di giocare nella sua metà campo. L’Inter sa fare tutto, ha ritrovato anche la fase difensiva che le era mancata della prima parte del campionato. Ha cambiato un pensiero, ha aggredito l’Atalanta, le ha tolto il palleggio e Gasperini ha dovuto adattarsi al gioco dei nerazzurri. Fin dai primi minuti ha aggredito la squadra bergamasca. Lo ha detto Lautaro che la partita è stata preparata bene. Quella di questa sera (ieri, ndr) è un’Inter che fa sicuramente paura“; queste le sue parole.

