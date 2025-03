Inter su due talenti del Real Madrid: per Güler spunta un alleato a sorpresa

Inter interessata a Nico Paz e Arda Güler: arrivare al turco potrebbe essere più facile per vari motivi.

L’Inter sembra intenzionata seriamente a rinforzare la propria rosa con giovani promesse e le voci di mercato continuano ad accostarle due talenti provenienti dalla Casa Blanca. Da un lato c’è Nico Paz, ormai da tempo nel mirino del club nerazzurro, ma anche Arda Güler, talento turco, ha catturato l’attenzione di Piero Ausilio e della dirigenza interista. Come confermato da Sky Sport CH, l’Inter ha intensificato i contatti con gli agenti dei due giovani per valutare le possibili mosse future. La sfida con i grandi club europei per assicurarsi uno dei due giocatori potrebbe diventare più intensa nelle prossime settimane. Ovviamente gli obiettivi dei nerazzurri non solo questi due.

Il caso Arda Güler: la scelta difficile

Arda Güler, classe 2005, non ha vissuto la stagione sperata al Real Madrid. Arrivato a luglio 2023, il trequartista turco non è riuscito a conquistare un posto da titolare, riuscendo a raccogliere un minutaggio esiguo in Liga. La sua situazione sta diventando sempre più complicata, tanto che le voci su un possibile trasferimento iniziano a farsi più forti. Il Real Madrid, che lo aveva acquistato per trenta milioni di euro, non intende vendere il giocatore ma vorrebbe mandarlo in prestito per permettergli di crescere. Intanto, l’Inter, sempre più interessata, ha preso contatti con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione.

Il futuro di Arda Güler e il possibile trasferimento in Serie A

Secondo le ultime voci, Arda Güler ha già preso una decisione importante: se non riuscirà a entrare stabilmente nelle rotazioni del Real Madrid in questa stagione, cercherà un’altra opportunità. La Serie A sembra essere la destinazione preferita per il giovane turco, come suggerito dal commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella. Il futuro di Güler dipenderà dalla decisione di Florentino Perez, presidente del Real, ma l’Inter non è l’unico club interessato. Anche il Milan, nelle ultime settimane, ha mostrato interesse per il talento di Ankara, chiedendo informazioni sulla sua situazione. Insomma, la situazione è in continua evoluzione: c’è un motivo di pensare che i nerazzurri preferiscano arrivare a Nico Paz, che però tra le due potrebbe essere la trattativa più complessa.

Leggi l’articolo completo Inter su due talenti del Real Madrid: per Güler spunta un alleato a sorpresa, su Notizie Inter.