Atalanta-Inter: scatta la provocazione sul gol annullato a Lautaro

Il gol annullato a Lautaro contro l’Atalanta scatena polemiche: la decisione arbitrale ha sollevato più di una domanda.

Nel collegamento con il programma Pressing su Mediaset, Riccardo Trevisani ha parlato della vittoria dell’Inter per 2-0 a Bergamo, mettendo in luce l’importanza della prestazione di Lautaro Martinez. Il giornalista ha sottolineato come il capitano nerazzurro abbia fatto un ulteriore passo avanti sotto il profilo mentale, rivelandosi sempre più un leader in campo. Lautaro, oltre a segnare un gol, ha anche fornito un assist che però Thuram non è riuscito a tramutare in gol, un gesto che ha sorpreso molti, considerando che non rientra nelle sue consuete giocate. Per Trevisani, questa evoluzione rappresenta una crescita significativa nel percorso del giocatore. A fare notizia non è stata solo la prestazione del capitano nerazzurro.

Un capitano sempre più maturo

Lautaro non è stato solo protagonista per il gol segnato. Secondo Trevisani, la sua presenza in campo è stata quella di un capitano vero, che sa ispirare la squadra anche nei momenti più delicati della partita. La sua collaborazione con Acerbi, uno degli altri giocatori più in vista nella gara, è stata fondamentale. Il giornalista ha fatto notare come Lautaro abbia saputo farsi carico del peso del match, giocando da vero trascinatore. La sua mentalità vincente è emersa con forza, tanto che, nonostante il risultato finale, è riuscito a concentrarsi più sull’aspetto collettivo che sul gol in sé.

Controversie arbitrali e l’analisi di Trevisani

Nel corso del dibattito, Trevisani ha anche affrontato alcune decisioni arbitrali, a partire dal gol annullato a Lautaro: “Gol annullato a Lautaro? È fallo, ma allora voglio vedere anche il contrario, quando i difensori massacrano gli attaccanti. Se il difensore colpisce così l’attaccante, danno rigore? Per me mai nella vita“, il suo punto di vista.

