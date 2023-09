Gazzetta.it ha analizzato così la situazione Inter dopo l’infortunio di Frattesi:

«Cambiano i piani dell’allenatore per la settima giornata di campionato: c’è da vedere se Inzaghi sceglierà comunque di far riposare un esausto Henrikh Mkhitaryan (e con chi eventualmente sostituirlo) o se confermarlo. L’infortunio dovrebbe tenere fuori dai giochi Frattesi anche per Inter-Benfica del prossimo martedì (residuali le possibilità di una convocazione), poi la situazione sarà monitorata continuamente. La speranza è di averlo arruolabile per la partita contro il Bologna, altrimenti se ne riparlerà con più calma al rientro dalla pausa per le nazionali».

