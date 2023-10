Inter chiamata a confermare gli ottimi numeri raccolti in trasferta in questo inizio di stagione

Come riporta Il Corriere della sera, i numeri dell’Inter in trasferta sono particolarmente importanti. Ma dopo il primo tour de force serviranno conferme:

«Fuori casa l’Inter non ha ancora preso gol (come l’Arsenal), ma ha giocato contro le ultime tre della classifica e i successi con Empoli e Salernitana non hanno cancellato l’impressione di una squadra che ha sofferto il primo ciclo di partite ravvicinate, anche per l’assenza di due titolari aggiunti come Frattesi e Cuadrado».

L’articolo Inter come l’Arsenal in trasferta: ma le prime vittorie… proviene da Inter News 24.

