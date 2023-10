Archiviata la sosta per le nazionali, i nerazzurri sono pronti a cercare di conquistare i 3 punti contro i granata di Juric.

Il Torino non è partito benissimo in campionato e oggi avrà anche discreti problemi in attacco: Zapata si è infortunato mentre Sanabria, come l’interista Sanchez è tornato molto tardi dalla nazionale. Le fasce saranno presidiate da due ex Inter ovvero Bellanova e Lazaro; non ce la fa neanche Buongiorno.

Matteo Darmian

Inzaghi cambia qualcosa

Inzaghi dispone di una rosa molto profonda e per le prossime 3 gare avrà bisogno di tutti; rispetto alla formazione migliore oggi riposano Bastoni e Dumfries. Giocheranno quindi De Vrij, con Acerbi spostato a sinistra, e Darmian, che del Torino è stato anche capitano. A centrocampo Barella ha vinto il ballottaggio tutto italiano con Frattesi mentre Alexis Sanchez va in panchina nonostante l’arrivo in extremis. Saranno indisponibili Arnautovic e Cuadrado.

Le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-2-1): 32 Milinkovic-Savic; 61 Tameze, 3 Schuurs, 13 Rodriguez; 19 Bellanova, 28 Ricci, 77 Linetty, 20 Lazaro; 16 Vlasic, 23 Seck; 11 Pellegri.

A disposizione: 1 Gemello, 71 Popa, 6 Zima, 8 Ilic, 9 Sanabria, 10 Radonjic, 15 Sazonov, 27 Vojvoda, 66 Gineitis, 79 Savva, 84 Antolini, 94 N’Guessan.

Allenatore: Ivan Juric.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoume, 70 Sanchez, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

