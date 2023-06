Inter, con Inzaghi non si è parlato di rinnovo. Se ne parlerà più avanti del prolungamento di contratto

Del rinnovo di Inzaghi non si è parlato nel summit di ieri, se ne parlerà nelle prossime settimane per non cominciare la stagione col suo contratto in scadenza dopo il cammino fatto in Champions League con l’Inter. A riportarlo è Sky Sport.

