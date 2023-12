L’Inter non ha segnato contro la Real Sociedad e il suo attacco è rimasto abbastanza sterile nel corso dei 90′ con un Lautaro a mezzo servizio

Quando è entrato ha dato una leggera scossa là davanti, ma poco più di 20′ per lui in campo sono troppo pochi soprattutto per un attacco che, senza di lui, ha dimostrato di fare tantissima fatica. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inter, con Lautaro a mezzo servizio l’attacco non punge proviene da Inter News 24.

