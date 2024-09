I nerazzurri molto probabilmente acquisteranno almeno un difensore in vista della prossima stagione.

In un panorama calcistico sempre più dominato dalle dinamiche economiche, la ricerca di colpi di mercato oculati diventa fondamentale per la sopravvivenza e il successo delle grandi squadre. In questo contesto, l’Inter e il Barcellona sono due storici club che si ritrovano a navigare in acque simili, cercando di rafforzare le loro rose senza gravare troppo sui bilanci.

La caccia ai talenti a costo zero

Nell’ottica di massimizzare l’efficienza delle operazioni di mercato, l’obiettivo comune dei due club sembra essere quello di assicurarsi giocatori in scadenza di contratto. Tra i nomi sotto osservazione figurano attaccanti e difensori di qualità, come Jonathan David e Jonathan Tah, che potrebbero lasciare i rispettivi club senza costi di trasferimento, se non rinnovano. Il difensore ha già dato sicurezze in tal senso mentre l’attaccante è stato vago sulle sue possibilità di permanenza al Lille.

Jonathan David

Concorrenza agguerrita per i talenti difensivi

Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen, emerge come uno degli obiettivi prioritari, anche se la concorrenza è feroce, con club del calibro del Bayern Monaco e, appunto, Barcellona e Inter. In quest’ottica si spiega l’interesse dei nerazzurri per profili alternativi quali Oliver Boscagli del PSV Eindhoven e Solet del Salisburgo; come sottolinea Inter Live. Si tratta di giocatori di indubbio talento con pretese economiche più contenute in termini di ingaggio ma non di costo del cartellino.

Opzioni interessanti sugli esterni

Tra i potenziali obiettivi sulla fascia figurano il giapponese Sugawara dell’AZ Alkmaar, Wan Bissaka del Manchester United e il brasiliano Yan Couto, del Manchester City ma ora in prestito al Girona.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG