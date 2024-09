Il Milan potrebbe perdere a zero il proprio capitano Davide Calabria al termine della stagione. Una squadra di Serie A sarebbe sulle sue tracce.

In uno scenario di mercato calcistico sempre più dinamico e attento alle opportunità, il Bologna FC guarda con interesse verso il Milan per rinforzare la propria squadra in vista delle sfide future. Gli emiliani, ormai abituati a cercare rinforzi di qualità all’interno della lega, puntano a un arrivo di spicco per la sessione estiva del 2025, dimostrandosi pronti a fare mosse significative per potenziare il proprio organico.

Verso nuovi orizzonti: il Bologna si prepara per il futuro

Il club rossoblù sta lavorando con dedizione non solo per affrontare al meglio gli impegni immediati ma anche per posizionarsi strategicamente sul mercato. La prossima stagione vedrà il Bologna partecipare, per la prima volta nella sua storia, alla massima competizione europea, la Champions League, sotto la guida del tecnico Vincenzo Italiano. Questo esordio arriva nonostante una serie di risultati in campionato che non hanno pienamente soddisfatto le aspettative, indicando una squadra in fase di crescita e alla ricerca di rinforzi per migliorare le proprie performance.

Davide Calabria

Strategie di mercato: il Bologna punta su Calabria

In questo contesto, l’obiettivo del Bologna è ben chiaro: assicurarsi le prestazioni di Davide Calabria, il difensore e capitano del Milan, il cui contratto con il club meneghino è in scadenza il 30 giugno del prossimo anno. La posizione del Bologna è strategica, puntando ad accaparrarsi il calciatore a parametro zero, una mossa che riflette l’attenzione del club emiliano nella ricerca di opportunità vantaggiose sul mercato per rinforzare la propria difesa.

Una trattativa complessa

Nonostante il desiderio di Calabria di rinnovare il contratto con il Milan, le negoziazioni sembrano essere in un punto morto, in gran parte dovuto alle richieste economiche del giocatore. Calabria, che festeggerà il suo 28° compleanno il prossimo 6 dicembre, vorrebbe un adeguamento dello stipendio, attualmente fissato a 2 milioni di euro a stagione più bonus. Il club milanese, d’altro canto, sembra incline a mantenere le condizioni attuali, proponendo un prolungamento del contratto fino al 2027. Di fronte a queste divergenze, il Bologna rimane alla finestra, osservando l’evolversi della situazione e mantenendo viva la speranza di poter ingaggiare il giocatore senza oneri di trasferimento.

Un’opportunità unica per il Bologna

L’eventuale arrivo di Calabria al Bologna segnerebbe un importante colpo di mercato per gli emiliani, non solo per le qualità difensive del giocatore ma anche per l’esperienza e la leadership che potrebbe portare in una squadra giovane e in cerca di affermazione. Per il Bologna, assicurarsi un giocatore del calibro di Calabria a zero rappresenterebbe una mossa di grande astuzia, in grado di rafforzare significativamente la squadra in vista delle future competizioni europee.

