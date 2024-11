L’allenatore pugliese lasciò i nerazzurri dopo lo Scudetto vinto e forse qualche anno dopo se ne pentì: il giornalista Fabrizio Biasin rivela un retroscena. Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli, è al centro di un interessante retroscena. Il tecnico pugliese, noto per la sua intensità e la passione che trasmette alle sue squadre, avrebbe manifestato l’interesse a rientrare all’Inter, la squadra con la quale ha già scritto pagine importanti della sua carriera e della storia del club milanese. Cambiamenti Antonio Conte non è nuovo ai cambi di scenario inaspettati nella sua carriera. Dopo essersi distinto con la Juventus, prima di abbandonarla al primo giorno di ritiro nel luglio 2014, e la nazionale italiana, il suo percorso l’ha portato a vincere lo Scudetto numero 19 dell’Inter nella stagione 2020/2021. Anche dopo questa vittoria l’ex centrocampista decise di cambiare aria nonostante un contratto in essere anche per la stagione successiva: Conte pensava […]

Leggi l’articolo completo Inter: Conte sarebbe potuto tornare a Milano, ecco quando, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG