Sono state ufficializzate orari e date delle prime due giornate di Serie A del 2025: i nerazzurri giocano in infrasettimanale il 19mo turno. La Lega Serie A ha reso noto quando si giocheranno le prime due partite del nuovo anno. Le squadre impegnate in SuperCoppa italiana, tra cui l’Inter, giocheranno infrasettimanalmente la partita prevista per la giornata numero 19. Focus su Inter e Bologna Uno dei match più attesi di questa giornata vedrà l’Inter, campione d’Italia in carica, affrontare il Bologna a San Siro. L’incontro è fissato per mercoledì 15 gennaio 2025 e sarà trasmesso in diretta su DAZN. Como-Milan ed Atalanta-Juventus si giocheranno il giorno prima mentre tutto il resto del turno andrà in scena nel week end di sabato 4 e domenica 5 gennaio, periodo in cui i nerazzurri sono a Ryad per la SuperCoppa italiana. La novità Prima di affrontare il Bologna, l’Inter sarà impegnata in una […]

