La seconda punta del Venezia Gaetano Oristanio vivrà una gara da ex domenica sera. Calciomercato.com ha intervistato Gaetano Oristanio che racconta la sua prima volta all’Inter, squadra scelta nonostante le offerte di altre big. “È stata una scelta molto difficile perché ero veramente molto piccolo, a 13 anni ho lasciato casa per andare a Milano, senza famiglia e senza amici”. “Ringrazio l’Inter perché lì ho trovato un ambiente bellissimo, dove sono cresciuto sia come persona che come calciatore”. La scelta di andare a Venezia “È stata una decisione importante, sono molto contento. Credo fortemente nel progetto tecnico. Ringrazio la società, il mister, lo staff, il presidente e tutto il Venezia per aver creduto in me e spero di ripagare la fiducia”. Paragoni pesantissimi “Il paragone con Messi? Per me e per tutti, credo non si possa fare perché parliamo del giocatore più forte della storia del calcio. Credo nelle mie qualità e giorno […]

