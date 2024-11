I nerazzurri si stanno allenando anche oggi in vista del match di domenica prossima a San Siro contro i lagunari. L’Inter non conosce riposo considerato il calendario intasato: neanche il tempo di godersi la vittoria con l’Empoli che già c’è il Venezia all’orizzonte. Simone Inzaghi vuole arrivare allo scontro diretto contro il Napoli il più vicino possibile agli azzurri, prima però ci sono Venezia ed Arsenal (in Champions League). Strategie e previsioni per la partita contro il Venezia Secondo il giornalista di Sky Sport Andrea Paventi sembra che Inzaghi non abbia in mente grandi rivoluzioni per la formazione da schierare contro il Venezia. Dovrebbero esserci giusto un paio di cambi rispetto alla formazione che ha battuto 3-0 i toscani; questo consentirebbe di far riposare qualche titolare. I maggiori indiziati per tornare in campo sono Pavard e Zielinski, quest’ultimo pronto a dare respiro a Barella nel centrocampo nerazzurro. La probabile L’allenatore […]

Leggi l’articolo completo Inter: nuovi cambi di formazione col Venezia, novità importantissime dall’infermeria, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG