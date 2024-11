L’attaccante argentino ha faticato tanto in questo avvio di stagione ma i tifosi sperano che dopo la rete di Empoli si possa parlare di rinascita. Nel mondo del calcio, l’affermazione individuale di un giocatore spesso serve come termometro per valutare non solo le sue prestazioni, ma anche il suo contributo alla squadra e al gioco stesso. Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez è un esempio emblematico di questa dinamica, avendo recentemente impresso il proprio nome sulle pagine “dorate” della storia calcistica grazie a un mix di talento, determinazione e risultati notevoli. Una stagione da record Il Toro ha vinto il campionato con l’Inter e la Coppa America da capocannoniere con la nazionale argentina contribuendo all’importante percorso della squadra nerazzurra con 27 goal e 7 assist in 44 partite: la scorsa è stata la sua migliore stagione in carriera. Avvio a rilento con record La sua abilità di realizzatore si è confermata […]

Leggi l’articolo completo Lautaro si mette alle spalle la delusione per il Pallone d’Oro con un altro prestigioso riconoscimento, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG