L’avvio di stagione dei nerazzurri non è stato alla stregua della fine della passata stagione, ne parla il giornalista Fabrizio Biasin a Pressing. L’Inter ieri pomeriggio è tornata alla vittoria contro l’Empoli. Analizzando la prestazione della squadra nerazzurra, emergono diversi punti di interesse che vanno oltre il semplice risultato finale. Si esplora in questo contesto non solo il match in questione ma anche come questo si inserisce nelle dinamiche recenti della squadra. Il peso delle aspettative Il derby d’Italia che si è concluso con un pareggio di 4-4 ha generato notevoli discussioni, soprattutto per come l’Inter ha sprecato un vantaggio di 2 goal. Tale episodio può essere visto come un riflesso di alcune vulnerabilità difensive inaspettate da una squadra abituata a prestazioni di più alto livello. Questi eventi hanno suscitato interrogativi sulla solidità e sull’unità del gruppo. L’opinione La discussione si sposta poi su Lautaro Martinez e sul suo atteggiamento […]

