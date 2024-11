L’ex allenatore Fabio Capello sottolinea che nei nerazzurri c’è ancora qualcosa che non va nonostante la serie di risultati positivi. Nell’ambito prestigioso della presentazione di SPORT MOVIES & TV 2024, Fabio Capello, figura eminente del calcio mondiale, ha condiviso le sue riflessioni su vari argomenti caldi del panorama calcistico attuale. L’ex allenatore ha offerto un’analisi penetrante sulle prospettive dell’Inter sia in campionato che in Champions League. Le sfide in Serie A La squadra di Inzaghi viene considerata da Capello tra le favorite per la conquista dello Scudetto, anche se il Napoli viene riconosciuto come un avversario formidabile. Dopotutto, la guida tecnica di spicco e una rosa di giocatori talentosi che hanno riscoperto la determinazione e la capacità di lottare sottolineano il potenziale del Napoli di rendere la vita difficile all’Inter nella corsa al titolo. In Champions Spostando il focus sulla Champions League, Capello identifica l’Inter come il club italiano con […]

