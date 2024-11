L’ex centrocampista Giancarlo Marocchi sottolinea qualche problema che porta i nerazzurri a non esibire lo stesso livello dell’anno scorso. Giancarlo Marocchi a Sky Sport, ha gettato luce sulla trasferta vittoriosa dell’Inter a Empoli. La squadra nerazzurra, allenata da Simone Inzaghi, ha dominato il campo, portando a casa un trionfo per 3-0. Tuttavia, al di là del risultato, ciò che colpisce sono le considerazioni tecniche e tattiche espresse dall’ex calciatore, che evidenziano tanto le forze quanto le debolezze attuali dell’Inter. Il paradosso di Frattesi Il match winner della partita, Davide Frattesi è destinato a non elevare il suo status di riserva di lusso nonostante la doppietta. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan sono giocatori che, secondo l’ex centrocampista, “giocano bene e fanno giocare bene“. Frattesi e Zielinski a suo avviso, sarebbero fondamentali in qualsiasi altra squadra di Serie A. La sfida del dopo-trionfo Un altro aspetto interessante sollevato da Marocchi riguarda l’atteggiamento dei […]

Leggi l’articolo completo L’Inter avrebbe potuto avere 25 punti, ne ha di meno per un motivo in particolare, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG