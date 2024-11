L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi sottolinea che i 2 goal subiti nel finale del derby d’Italia hanno lasciato strascichi. In un’analisi post-partita ricca di spunti e considerazioni tattiche, Beppe Bergomi, iconico ex capitano dell’Inter, ha condiviso le sue riflessioni dopo il confronto di ieri tra l’Inter e l’Empoli, che ha visto i nerazzurri trionfare con un secco 3-0. Le parole di Bergomi a Sky Sport rivelano quale sia secondo lui lo stato d’animo della squadra di Inzaghi. La reazione… parziale La squadra di Inzaghi ha vinto sì 3-0 ma nel primo tempo ha mostrato ancora qualche fragilità: il risultato in ogni caso era quello che contava più di tutto. L’andamento della gara è stato condizionato dall’espulsione di Goglichidze ma nonostante questo l’Inter è stata piuttosto deludente nel primo tempo. Considerazioni tattiche e individuali L’analisi di Bergomi ha sottolineato come, a differenza dell’anno precedente, l’Inter sembri ora più titubante […]

