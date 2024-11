L’esterno olandese è salito alla ribalta con una prova colma di alti e bassi contro la Juve: la trattativa per il suo rinnovo è quasi diventata una telenovela. Nel vibrante mondo del calcio, il mercato dei trasferimenti e le trattative contrattuali occupano una posizione centrale, tenendo con il fiato sospeso tifosi, dirigenti e giocatori. Una delle saghe che si sta gradualmente avvicinando al suo epilogo riguarda Denzel Dumfries, il difensore olandese che milita nell’Inter. L’importanza Arrivato per sostituire il suo predecessore Hakimi che aveva garantito al club una corposa plusvalenza, l’olandese si è fatto apprezzare nonostante non si possa paragonare al marocchino. Con Inzaghi fino alla passata stagione è stato quasi sempre il titolare della fascia destra. Il laterale olandese è ora al centro di discussioni riguardanti il suo rinnovo di contratto col club nerazzurro: il suo contratto scade nel 2025 e c’è quindi l’esigenza di chiudere il discorso quanto […]

