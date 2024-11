Il nuovo format della Champions League offre un numero maggiore di partite e questo vuol dire anche l’opportunità, per gli scout, di monitorare nuovi possibili obiettivi. In un panorama calcistico sempre più competitivo e con il mercato dei trasferimenti che si avvicina, le grandi squadre sono già alla ricerca di rinforzi capaci di fare la differenza. L’Inter non fa eccezione e si trova a valutare opzioni particolarmente intriganti per le fasce. Una stagione di transizione e crescita La nuova proprietà americana Oaktree ha avviato un percorso di consolidamento economico e sportivo, concentrando i suoi investimenti su giovani talenti con un ampio margine di crescita. Questa strategia si è riflessa nelle poche ma mirate operazioni di mercato portate a termine durante l’ultima estate. La situazione dei quinti Federico Dimarco e Matteo Darmian sembrano certezze per il futuro prossimo del club insieme a Denzel Dumfries che è in procinto di rinnovare; l’attenzione […]

