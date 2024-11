Il Milan deve guardarsi le spalle dall’arrivo minaccioso della Premier per Reijnders. Il Club intende giocarsi un jolly.

Nel panorama calcistico attuale, tra le figure emergenti che catturano l’entusiasmo degli appassionati e l’attenzione dei grandi club spicca il nome di Tijjani Reijnders, centrocampista olandese che ha dimostrato il suo valore indossando la maglia del Milan.

Le sue prestazioni non sono di certo passate inosservate, al punto che alcune grandi potenze stanno iniziando a volgere lo sguardo verso Milanello in cerca del numero 14 rossonero. Il Milan è, in questo senso, “sotto attacco”.

Una stella in ascesa nel cielo rossonero

Da quando è arrivato al Milan, Reijnders ha dimostrato una versatilità e una qualità di gioco che non sono passate inosservate agli occhi dell’allenatore Paulo Fonseca, che lo ha impiegato sia come mediano che come trequartista. La sua assenza in campo è stata avvertita profondamente nella recente sfida contro il Napoli, a conferma dell’importanza che il giocatore riveste all’interno della squadra. La consacrazione di Reijnders agli occhi del mondo calcistico è arrivata con una doppietta memorabile contro il Club Brugge in Champions League, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria del Milan e guadagnandosi l’attenzione dei grandi club europei.

L’interesse della Premier League e il jolly del Milan

Nonostante la chiara predilezione di Reijnders per il Milan, squadre di calibro del Tottenham, Liverpool e Manchester City sono state recentemente citate come interessate al centrocampista. Un triangolo di interesse – scrive Milanlive.it – che sottolinea l’alto valore di mercato e il potenziale di crescita del giocatore, ormai considerato un pilastro fondamentale della squadra milanese. Conscio dell’importanza di Reijnders e del suo potenziale ulteriore sviluppo, il Milan si prepara a blindare il suo gioiello con un adeguamento contrattuale. Con un accordo che lo lega alla squadra fino al 30 giugno 2028, l’obiettivo è riconoscerne il valore e la crescita con un migliore stipendio, vista l’attuale remunerazione considerata tra le più basse della rosa. Con trattative in avvio, si mira a un ingaggio che si aggirerebbe intorno ai 2,5/3 milioni di euro netti a stagione.

Tijjani Reijnders

La visione di futuro

Il progetto sportivo del Milan e il solido legame con Reijnders evidenziano una strategia mirata alla crescita e alla valorizzazione dei talenti, in un contesto dove la maglia rossonera rappresenta un simbolo di orgoglio e appartenenza, specialmente per un calciatore olandese. La determinazione del Milan a trattenere Reijnders, nonostante l’interesse di club di prestigio, testimonia la centralità del progetto tecnico basato su giocatori di qualità e prospettiva, fondamentali per il futuro sportivo della squadra.

LEGGI ANCHE Kalulu torna davvero al Milan? I tifosi hanno già preso posizione

Leggi l’articolo completo Reijnders nel mirino, la Premier spaventa il Milan: ecco il jolly che il Club vuole giocarsi, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG