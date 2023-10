I creditori della China Construction Bank continuano la battaglia legale nei confronti di Steven Zhang: le ultime novità

Non c’è pace per Steven Zhang, numero uno nerazzurro, ancora invischiato nelle azioni legali con China Construction Bank. I creditori hanno infatti avviato una causa contro il patron dell’Inter, accusato di avere un debito di oltre 300 milioni.

I DETTAGLI-

In data 7 luglio 2022, la Capogruppo ha ricevuto un atto di citazione da parte di China Construction Bank (Asia) Corporation Limited (“CCB”), con il quale CCB ha promosso presso il Tribunale Civile di Milano un’azione revocatoria contro la delibera assembleare del 18 febbraio 2019 della Capogruppo, in materia di emolumenti degli Amministratori, nel contesto di più ampie azioni di tutela dei propri interessi economici in Cina.

