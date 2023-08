I nerazzurri hanno vinto 4-2 contro la formazione albanese pur essendo stati in svantaggio per parte del match.

La Gazzetta dello Sport analizza cosa ha funzionato e cosa no nell’Inter che ieri ha battuto l’Egnatia 4-2. Innanzitutto come contro il Salisburgo la difesa ha ballato, questa volta è toccato a Bastoni sbagliare un disimpegno che poi ha portato al primo goal degli albanesi.

Marcus Thuram

I nerazzurri poi hanno dominato la gara mangiandosi diversi goal, la partita ha ricordato molte dello scorso campionato per questo aspetto; c’è però da dire che nel momento decisivo del match la formazione di Inzaghi ha saputo ritrovare cinismo. Lautaro Martinez non si è arreso dopo i primi errori e ha segnato una doppietta, a fianco a lui però l’attacco ha problemi: Thuram ha tecnica ma non sembra un centravanti killer vecchia maniera. Riuscirà l’Inter a trovare soluzione a questi problemi? Da sabato arriveranno le prime risposte, ora si fa sul serio.

L'articolo Inter: contro l'Egnatia sono riaffiorati 2 grossi problemi proviene da Notizie Inter.

