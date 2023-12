Nonostante le attenzioni del calciomercato Inter siano rivolte a Buchanan, i nerazzurri non mollano Tiago Djalo

L’operazione chirurgica alla quale si è sottoposto Juan Cuadrado ha costretto il calciomercato Inter ad intervenire per la prossima sessione di gennaio. I nerazzurri sembra abbiano intenzione di accelerare per Tajon Buchanan ma, nonostante ciò, non hanno alcuna intenzione di mollare la presa per Tiago Djalo.

Il club di Viale della Liberazione aveva già un accordo per il trasferimento a giugno del centrale a parametro zero, ma, come fa sapere Sky Sport, i contatti tra le parti sono continui anche adesso. I nerazzurri sono in pole sulla concorrenza (anche sulla Juve) avendo aperto i dialoghi prima rispetto ai bianconeri.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG