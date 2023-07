Joaquin Correa, attaccante dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club in merito alla prossima stagione. Le sue dichiarazioni

LE PAROLE – «Vogliamo puntare in alto e replicarci anche nei trofei. L’obiettivo è quello di migliorarci e fare un ottimo campionato. Personalmente punto a giocare e sentirmi importante: voglio aiutare la squadra in tutto. Non sono stato continuo nelle ultime due stagioni e quindi devo migliorare tanto. Quest’anno ho iniziato il ritiro dal primo giorno ed è importante per avere poi una base per tutta la stagione».

