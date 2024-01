L’esterno olandese è fuori forma ma il tecnico ed il suo staff lavorano per riportarlo al top il più rapidamente possibile.

Denzel Dumnfries sta giocando pochissimo e la cosa ovviamente fa notizia perché il titolare sulla fascia destra è senza dubbio lui anche se Darmian non può essere considerato una riserva.

L’infortunio

L’olandese si è infortunato il 3 dicembre al Maradona ma è rientrato da diverse settimane; il problema, secondo Tuttosport è che quello stop gli ha fatto saltare il richiamo di preparazione studiato da Inzaghi e dal suo staff. Il risultato è stato che il resto della squadra ha iniziato a carburare dopo le prove opache contro Hellas Verona e Genoa in campionato e Bologna in Coppa Italia mentre lui è rimasto indietro pur avendo sconfitto perfettamente il problema muscolare.

Scenari futuri tra campo e mercato

Contro la Fiorentina dovrebbe partire nuovamente dalla panchina perché nel frattempo ieri ha saltato l’allenamento con l’autorizzazione della società che gli ha accordato un permesso per motivi familiari. Sul suo scarso impiego quindi non c’entra nulla il mercato e le difficoltà che sono sorte al momento dell’inizio delle negoziazioni per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. In realtà dopo la constatazione che c’è molto distanza tra richiesta e offerta non si è più parlato di rinnovo: se le cose non dovessero cambiare in estate sarà sicuramente ceduto visto che si deve assolutamente evitare un secondo caso Skriniar.

