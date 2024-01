Lex Bayern Monaco sta dimostrando in tempi rapidissimi che i 30 milioni investiti su di lui la scorsa estate sono soldi spesi benissimo.

L’Inter ha vissuto la scorsa estate una campagna acquisti molto intensa e non senza difficoltà: dopo il voltafaccia di Lukaku sembrava che il grosso del budget sarebbe stato investito su un centravanti ma i dirigenti, che nel frattempo dovevano sostituire anche Skriniar, avevano intuito che un gran bel difensore poteva fare al caso loro.

L’affare

Benjamin Pavard non voleva rinnovare con il Bayern Monaco e avendo il contratto in scadenza nel 2024 poteva essere un’occasione: i nerazzurri hanno comunque dovuto sborsare una trentina di milioni e lui stesso ha dovuto forzare il trasferimento. Pazienza se i soldi sono stati “tolti” al reparto offensivo, al momento pare proprio che la scelta sia stata giusta.

Benjamin Pavard

Non un semplice difensore

La Gazzetta dello Sport celebra le ultime prestazioni del nazionale francese che si è fatto molto apprezzare dai tifosi anche prima di arrivare a Milano. La sua avventura era iniziata bene ma senza nessun acuto, poi a novembre la lussazione della rotula capitatagli ad inizio novembre lo ha costretto ad un paio di mesi di stop. Dopo il rientro a cavallo di Capodanno è stato un crescendo continuo fino alla finale di SuperCoppa italiana, gara in cui ha brillato sia in difesa che in attacco. Suo infatti l’assist per il goal del trofeo segnato da Lautaro Martinez al 91′; si ha la sensazione che, al di là di quel passaggio, sappia crossare abbastanza bene e che quindi possa essere un’arma anche in attacco. Insomma pare che ci siano ancora margini di miglioramento.

