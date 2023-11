Il derby d’Italia è una gara sentitissima a cui tutti vogliono prendere parte: ecco perché il colombiano le sta provando tutte.

L’Inter si sta preparando al big match di domani sera sul campo della Juventus seconda in classifica: storicamente si è sempre trattato di una trasferta molto difficile per i nerazzurri, la rivalità è molto forte e quest’anno c’è anche la classifica ad accrescere l’importanza della sfida.

Juan Cuadrado

Le condizioni della squadra di Inzaghi

Il tecnico nerazzurro non dovrebbe avere dubbi di formazione, tra poco ci sarà la conferenza stampa in cui può essere che verrà chiarito l’unico dubbio, ovvero la convocazione o meno del grande ex Juan Cuadrado. Il colombiano, come riporta la Gazzetta dello Sport, ieri ha svolto tutto l’allenamento in gruppo e quindi la rifinitura di oggi sarà decisiva per capire se potrà essere convocato. L’esterno soffre dalla pausa delle nazionali di settembre per un’infiammazione al tendine del ginocchio che non gli permette di allenarsi con continuità: Cuadrado però domani vuole esserci visto che per lui potrebbe essere un match particolare. Più di 8 anni in bianconero con 200 e passa presenze nella Juventus per lui, cosa che non ha fatto vedere di buon occhio ai tifosi il suo approdo in nerazzurro.

Vigilia particolare

Inzaghi ha scelto di non svolgere il ritiro questa sera, scelta peculiare in vista di una gara molto molto importante. Nei nerazzurri mancheranno sicuramente i difensori Bastoni e Pavard.

L’articolo Inter: Cuadrado può ancora sperare, oggi giornata decisiva proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG