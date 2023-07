Cuadrado pochi minuti fa è atterrato all’aeroporto di Milano per iniziare la sua nuova avventura all’Inter. Il colombiano al suo sbarco non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti che gli chiedevano un commento sul trasferimento e un saluto ai suoi nuovi tifosi.

Juan #Cuadrado è atterrato a Milano L’ex #Juventus domani sosterrà le visite mediche e firmerà il suo contratto con l’#Inter pic.twitter.com/Lqxs1ljQGD — JuventusNews24.com (@junews24com) July 18, 2023

Domani, 19 luglio, Cuadrado farà le visite mediche prima di diventare in tutto e per tutto un giocatore dell’Inter. Per lui è pronto un contratto annuale.

