Sono queste le parole di Dennis Curatolo, l’attaccante dell’Inter primavera oggi ha debuttato con la prima squadra.

Sono queste le parole del giovanissimo attaccante dell’Inter, Dennis Curatolo dopo il debutto in prima squadra in amichevole, ecco cosa dice il classe 2004 al sito ufficiale dei nerazzurri: “È il mio esordio e sono felice. Peccato non aver segnato. Il mister mi ha già convocato diverse volte, dandomi fiducia. Ho avuto la tremarella, ma è bello giocare con i miei compagni perché danno molta carica. Stare al loro fianco è una grande emozione“.

A Radio Punto Nuovo, il giornalista Riccardo Cucchi parla così: “Il Napoli ha fatto una cavalcata straordinaria prima della sosta, se battesse anche l’Inter… Allora avrei la sensazione che nessuno potrà fermare questa incredibile marcia. Se Spalletti mantiene il passo pre-Mondiale, ci saranno poche storie per tutti“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG