Massimo Orlando, l'ex giocatore parla di Denzel Dumfries dell'Inter in chiave mercato.

Sono queste le parole a TMW Radio, di Massimo Orlando, l’ex calciatore parla dell’Inter e di Denzel Dumfries: “E’ un giocatore troppo importante nel 3-5-2 di Inzaghi. Se c’è un’esigenza economica non so, non me ne priverei per nessun motivo al mondo. Un bravo manager deve essere forte in tutte le situazioni, anche in caso di cessione. Certo, non ti può sempre andar bene, questo è vero. Trovarne uno forte in poco tempo è difficile. L’Inter deve lottare su più fronti, se arriva la grande offerta ok, ma visto che non credo sarà così, io aspetterei e mi priverei di qualche altro calciatore.“

Conclude sulle punte: “O Dzeko davanti o Lautaro. Skriniar no, vista l’importanza della difesa. Dumfries non ha fatto solo una partita al Mondiale. Questo giocatore non va indientro, tutt’altro“.

