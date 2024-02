I nerazzurri hanno vinto la prima battaglia ma non la guerra ed in tal senso il 13 marzo ci sarà da soffrire; l’andamento del match di ieri però alza il morale.

L’Inter sconfigge 1-0 l’Atletico Madrid in un San Siro ribollente di passione neroblù: non si è fatto ancora nulla ed al ritorno nella capitale spagnola un’altra bolgia, questa volta avversa, attenderà la squadra di Inzaghi.

Morale altissimo

I nerazzurri stanno disputando una stagione fantastica ma finora non si è vinto nulla. Inzaghi ed i suoi ragazzi lo sanno benissimo e sembrano per ora riuscire ad evitare gli errori delle ultime due stagioni quando per rilassamenti dovuti forse anche ad un pizzico di presunzione si gettarono alle ortiche moltissime partite. Da aprile 2023 in poi gli errori dell’Inter sono stati pochissimi: il campionato è stato iniziato con tutt’altro piglio rispetto a quello delle passata stagione ed il percorso è quasi netto.

Marko Arnautovic

Svolta… europea

L’Inter si è rinvigorita grazie allo splendido cammino in Champions League della passata stagione culminato con una finale giocata alla pari contro il Manchester City. I nerazzurri ieri avrebbero potuto vincere con un punteggio più rotondo, lo dice lo svolgimento della gara: l’Atletico Madrid, non certo l’ultimo arrivato, non ha realizzato neanche 1 tiro verso la porta difesa da Sommer. Quella di ieri è l’ennesima conferma della forza e della caratura ormai raggiunta dalla squadra: Libero fa notare che l’Inter, pur essendo concentrata al 100% sulla vittoria dello Scudetto, possa pensare di poter fare all-in anche con la Champions League. Perché quindi non provare a vincerla Sempre a patto che si pensi partita dopo partita e che si tengano i piedi ben ancorati per terra.

