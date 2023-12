I nerazzurri tornano dalla Liguria con 1 solo punto dopo il pareggio di ieri: si sapeva che era una gara difficile ed è stato confermato.

L’Inter non riesce ad avere la meglio del Genoa di Alberto Gilardino che aveva fermato già Juventus e Napoli nel proprio stadio. Si tratta di un risultato agrodolce che porta in dote alcune cose positive e diverse cose negative; per la Gazzetta dello Sport sono più le seconde anche se i nerazzurri comunque possono essere felici di quanto fatto finora in stagione.

Yann Sommer

Assenze ed errori dei singoli

La cosa che subito balza agli occhi è che la mancanza di Lautaro Martinez penalizza oltremodo Marcus Thuram: siamo alla seconda prova incolore consecutiva per il figlio d’arte. La rosea precisa anche che si è evidenziata una stanchezza generale nell’Inter di ieri: i centrocampisti Mkhitaryan e Calhanoglu non erano nella loro versione migliore. Ci sono poi gli errori gravi sulla rete subita, la prima su palla inattiva del campionato interista: Carlos Augusto si perde Dragusin e Sommer cerca di respingerne goffamente l’incornata rivelatasi vincente.

Buone notizie

Come dicevamo però non è tutto negativo, anzi: se si vuole circoscrivere il discorso alla gara di ieri, le note liete sono rappresentate da Arnautovic e Bisseck. L’austriaco, dopo il grandissimo assist di una settimana fa, torna anche al goal; oltre a questo gioca sicuramente meglio del suo partner d’attacco perché si propone spesso ai compagni, contribuendo allo sviluppo della manovra sia con sponde che con passaggi illuminanti. Il tedesco invece viene già definito un titolare aggiunto.

