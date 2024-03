L’Inter continua a vincere e macinare record: i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno messo il record di vittorie consecutive nel mirino

L’Inter guidata da Simone Inzaghi ha raggiunto un traguardo storico, eguagliando il record di vittorie consecutive in partite ufficiali del club nerazzurro: 13, un primato condiviso con l’Inter di Roberto Mancini nel 2008.

È importante sottolineare che questo non va confuso con il record di 17 vittorie consecutive in Serie A, stabilito sempre sotto la guida di Mancini nel 2007. Il record attuale riguarda tutte le competizioni ufficiali, includendo quindi anche la Coppa Italia e le competizioni europee, rendendolo paradossalmente ancora più impegnativo.

Non sorprende che il record assoluto, non solo per l’Inter ma per qualsiasi club, sia a portata di mano: 13 vittorie consecutive in partite ufficiali, un traguardo raggiunto dall’Inter di Mancini nel 2008 e dalla squadra di Simone Inzaghi nel 2024, così come dal Napoli di Spalletti nel 2022 e dalla Juventus di Allegri nel 2016. Tuttavia, superando tutti loro, il record di tutti i tempi appartiene al Milan di Capello nel lontano 1992: in quella occasione i rossoneri raggiunsero le 15 vittorie consecutive. Non così lontano per i nerazzurri.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG