I nerazzurri tornano raggianti dall’Austria anche se la vittoria contro la formazione di Struber non è stata indimenticabile.

L’Inter vince 1-0 a Salisburgo grazie al rigore di Lautaro Martinez nel finale: i nerazzurri hanno giocato un primo tempo francamente brutto ma hanno avuto il merito di soffrire tutto sommato poco e soprattutto quello di non subire goal.

C’è da stare allegri

3 punti significano qualificazione aritmetica agli ottavi di finale di Champions League con 2 turni di anticipo, non accadeva dal 2004/05 e qualificazione anche al Mondiale per Club del 2025. Per stabilire chi farà il primo posto nel girone servirà attendere le altre 2 partite restanti del girone, al momento nerazzurri e Real Sociedad sono primi a 10 punti. Il primo posto conta in ottica sorteggio ma sicuramente se Inzaghi vorrà fare ancora turnover sceglierà sicuramente di farlo in Champions schierando i titolari in campionato. A proposito, ieri i cambi nella formazione titolare sono stati 6 e nonostante ciò la squadra di Inzaghi è riuscita lo stesso a vincere; come sottolinea Tuttosport, il tecnico ha ottenuto il risultato voluto riuscendo al contempo a non spremere i titolari.

Simone Inzaghi

Nuovo Mondiale per club

La nuova competizione inizierà ufficialmente nel 2025 e avrà cadenza quadriennale: il format sarà molto simile alla attuale Champions League. Ci saranno 32 squadre partecipanti che si sfideranno prima in gironi da 4 e poi in gare ad eliminazione diretta. Le partecipanti europee si stabiliscono attraverso il ranking UEFA degli ultimi 4 anni: per questo motivo l’Inter da ieri è qualificata.

