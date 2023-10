Dalla Turchia non hanno dubbi, Mauro Icardi è più forte di Lautaro Martinez, ecco il commento sull’ex attaccante dell’Inter

Mauro Icardi o Lautaro Martinez? In Turchia non sembrano avere dubbi. A La Gazzetta dello Sport il ds del Galatasaray Cenk Ergun ha elogiato l’ex punta dell’Inter.

Le PAROLE – «Per me è un fenomeno, uno dei calciatori più forti che ho visto da quando sono al Galatasaray: lui non vede la porta, la sente. Solo gli attaccanti di razza hanno questa caratteristica. Adesso in Italia siete tutti pazzi per Lautaro Martinez, che ha una media gol più bassa di quella che aveva Mauro, e la sua Inter era molto meno competitiva. Per questo dico a tutti che lui è il più forte».

L'articolo Inter, dalla Turchia sicuri: «Icardi? È meglio di Lautaro» proviene da Inter News 24.

