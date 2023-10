I nerazzurri cercano più goal dalle punte e finora l’apporto delle seconde linee non è stato soddisfacente per diversi motivi.

L’Inter ha realizzato tutto sommato un buon inizio di stagione anche se le ultime 2 gare casalinghe di campionato hanno fatto suonare qualche allarme e ricordato che bisogna sempre rimanere sul pezzo.

Riflessioni in corso

In ottica mercato quasi tutti i nuovi acquisti stanno dando risposte soddisfacenti, gli attaccanti “di riserva” però finora hanno deluso. Alexis Sanchez e Marko Arnautovic non hanno ancora segnato neanche una rete in stagione e rappresentano le dolenti note anche se hanno molteplici attenuanti. Il cileno venga da mesi di allenamenti in solitudine per via del fatto che era senza squadra mentre l’austriaco ha dovuto e deve tuttora fare i conti con un brutto infortunio.

Marko Arnautovic

Il tentativo

I dirigenti pensano alla possibilità di intervenire a gennaio e sul loro taccuino è cerchiato in rosso il nome di Mehdi Taremi. Non sarà per nulla facile strapparlo al Porto e convincere l’iraniano stesso a non concludere la stagione in Portogallo. Ci sono però un paio di fattori che possono cambiare le cose: l’attaccante ha fatto intendere di non voler rinnovare il contratto in scadenza a giugno e quindi la società per non perderlo a zero euro potrebbe cederlo a gennaio per qualche milione. Molto potrebbe dipendere anche dal cammino in Champions League dei Dragoni: un’uscita anticipata potrebbe essere un jolly per i nerazzurri. Al momento i lusitani si giocano il secondo posto con lo Shakhtar Donetsk, dando per assodato il primo posto del Barcellona.

