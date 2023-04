Le parole dell’ex Inter, Stephane Dalmat, dopo la vittoria dei nerazzurri in semifinale di Coppa Italia contro la Juve

Intervenuto con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Stephane Dalmat ha parlato della vittoria dell’Inter contro la Juventus in Semifinale di Coppa Italia. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE DI DALMAT – «Vittoria meritata, è stata una buona partita. Migliore in campo? Per me Nicolò Barella, che ha fatto una grandissima partita. E poi André Onana che ha fatto due parate importanti. Tatticamente hanno giocato bene, la gara è stata giusta. La Juve ha fatto quasi niente, l’Inter è stata superiore. Siamo in finale, la Coppa Italia è un trofeo e io se fossi un giocatore un trofeo lo prenderei comunque. Può darsi che l’avversaria sarà la Fiorentina; abbiamo tante possibilità di vincere la Coppa. Ora dobbiamo vincere contro la Lazio perché dobbiamo arrivare per forza fra le prime quattro; vincere vorrebbe dire fare un buon passo per la continuità e la fiducia. Questo è un bel momento per l’Inter, tra Champions e Coppa Italia. Dicono tutti che siamo forti in Coppa, penso che contro la Lazio abbiamo l’opportunità che lo siamo anche in campionato per finire tra le prime quattro».

