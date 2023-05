Simone Inzaghi ha deciso di non convocare Danilo D’Ambrosio per il match con la Roma: come sta il terzino

Danilo D’Ambrosio non prenderà parte alla partita di domani tra Roma ed Inter, dopo che è uscito dolorante dall’ultimo match con il Verona.

Come riferisce Sky Sport, Simone Inzaghi ha deciso dunque di non correre rischi, nonostante per il numero 33 non si dovrebbe trattare di nulla di preoccupante, ma un semplice affaticamento muscolare. Probabile il suo rientro nel derby di Champions.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG