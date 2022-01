Inter, Darmian: “Gosens e Caicedo giocatori importanti”

“Caicedo e Gosens? Ben vengano, sono giocatori importanti e lo hanno dimostrato negli anni”. Lo ha dichiarato l’esterno dell’Inter, Matteo Darmian, parlando dei nuovi acquisti effettuati dal club nerazzurro nel corso della sessione invernale del calciomercato.

Darmian ha rilasciato una intervista a Sport Mediaset, nel corso della quale ha parlato anche di Dusan Vlahovic, il quale si è trasferito dalla Fiorentina alla Juventus: “È un grande giocatore – ha affermato il giocatore interista – ma non so se così rientrano nella corsa scudetto. Gli altri non ci riguardano, pensiamo solo a noi”. Parole da leader, quelle di Matteo Darmian, uno dei perni della squadra allenata da Simone Inzaghi. L’ex Manchester United è un titolarissimo dell’Inter e ha già messo nel mirino il Milan in vista della ripresa del campionato.