Matteo Darmian, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset analizzando ancora la sfida giocata contro il Lecce. Le sue dichiarazioni:

GARE DA CHIUDERE – «Sappiamo che le partite vanno chiuse, soprattutto come quella di sabato che può essere anche determinata da episodi, punizione o calci d’angolo. Dobbiamo essere più concreti. Sicuramente cercheremo di chiuderle prima per non rischiare di fare come abbiamo fatto sabato».

