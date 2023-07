Matteo Darmian, giocatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo il match contro la Pergolettese

PAROLE – «Stiamo lavorando bene, anche se sono qua soltanto da pochi giorni posso dire che ci stiamo preparando al meglio per questa nuova stagione. Gli obiettivi sono sempre gli stessi degli anni scorsi: puntiamo al massimo perché quando giochi per un club così importante come l’Inter gli obiettivi devono essere quelli e lavoreremo per questo».

