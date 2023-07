Valentin Mihaila, attaccante rumeno del Parma ha parlato delle sue condizioni fisiche a FRF.TV. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «La mia situazione medica sta migliorando sempre di più dopo l’infortunio contro la Svizzera. Ho iniziato il mio recupero, tra una settimana e mezza, massimo due settimane, sarò ad allenarmi con la squadra. Abbiamo cercato di trovare la spiegazione per i miei infortuni muscolari, ma sfortunatamente non siamo ancora riusciti a trovarla. Sono stato in molte cliniche, molti medici. Alcuni medici mi hanno detto che era un problema, altri un altro problema, e così via, ma ancora non ho la risposta definitiva. Ora sto aspettando alcuni test che ho fatto cinque giorni fa. Siamo in attesa dei risultati e spero che ci sarà qualcosa che ci dia da riflettere e possa darci risposte. Nell’ultimo anno ho avuto tre lesioni muscolari, troppe».

