Alessandro Bianco, nuovo centrocampista della Reggiana, ha parlato a Radio Firenze Viola dell’ultima stagione alla Fiorentina.

PAROLE – «Mi ha fatto benissimo l’anno a Firenze, non solo per le partite che ho giocato, ma anche per la possibilità di stare tutti i giorni con giocatori di grandissimi livello. Mi ha aiutato sia dal punto di vista calcistico che da quello umano: oggi c’è un Alessandro cresciuto, che quest’anno ha deciso di intraprendere un percorso diverso per continuare a migliorare. Reggiana Ho parlato con Cerofolini, ma anche col capitano (Biraghi, ndr) perché sono ragazzi a cui voglio bene che hanno più esperienza di me e volevo sapere la loro opinione perché mi danno buoni consigli. Mi sono sentito cercato costantemente dalla Reggiana e questo mi è piaciuto, in più ho parlato con mister Nesta e qui c’è un bel progetto».

