Koen Casteels, portiere del Wolfsburg, ha parlato del suo futuro in un’intervista a Braunschweiger Zeitung. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «È una decisione importante. Non ho più 21 anni e posso dire di poter ancora firmare tre o quattro grossi contratti ovunque in Europa. Potrebbe essere l’ultimo o il penultimo contratto della mia carriera. Finora non c’è stato nulla di concreto. Nessuno mi ha chiamato».

